Оккупанты разбомбили жилой дом в Харькове (фото)

Из-под завалов достали людей.
Российские оккупанты попали в жилой дом на севере Харькова. На месте взрыва образовалась 5-метровая воронка.
Об этом пишет "Суспільне Харків".
В результате обстрела в одном из подъездов разрушено перекрытие между этажами, а квартиры обрушились внутрь.
По предварительным данным спасателей, погибших нет. Из-под завалов достали семь человек, получивших незначительные травмы.
Ранее стало известно, что в Рубежном Луганской области российские военные во второй раз попали в цистерну с азотной кислотой.
Читайте также:
- "После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал" — жительница Мариуполя об обстреле Драмтеатра
- "Из Херсона "коридора" нет. Люди едут на собственный страх и риск" — мэр
- "Я увидела, как дочь упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы" — история женщины об издевательствах оккупантов