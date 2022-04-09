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Оккупанты разбомбили жилой дом в Харькове (фото)

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Оккупанты разбомбили жилой дом в Харькове (фото)

Суспільне

Из-под завалов достали людей.

Российские оккупанты попали в жилой дом на севере Харькова. На месте взрыва образовалась 5-метровая воронка.

Об этом пишет "Суспільне Харків".

В результате обстрела в одном из подъездов разрушено перекрытие между этажами, а квартиры обрушились внутрь.

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По предварительным данным спасателей, погибших нет. Из-под завалов достали семь человек, получивших незначительные травмы.

Ранее стало известно, что в Рубежном Луганской области российские военные во второй раз попали в цистерну с азотной кислотой.

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