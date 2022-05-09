Оккупанты разлучили с мамой: 4-летнюю Алису временно приютят родственники

4-летнюю Алису, которую оккупанты разлучили с мамой во время эвакуации, отдадут родственникам и отправят в безопасный регион Украины.

Четырехлетняя Алиса из мариупольской "Азовстали", которую во время эвакуации оккупанты разлучили с мамой, находится в безопасности.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен подтвердила, что ребенка россияне разлучили с мамой. По имеющейся информации, женщину отправили в фильтрационный лагерь.

"В настоящее время девочка Алиса уже в безопасности. Ее временно приютила работница Запорожской военной администрации", — сообщила Денисова.

Также были найдены родственники Алисы. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины.

Денисова подчеркнула, что российские оккупанты грубо нарушают права украинских детей, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений россиянами прав ребенка.

Напомним, что во время эвакуации из "Азовстали" оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой. По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР".

Видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые появилось 17 апреля. Тогда сообщалось, что Алиса — дочь военного медика из Мариуполя.