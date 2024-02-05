Оккупанты размещают технику в Крыму – один из танков не доехал (фото)

Российские захватчики размещают военную технику на окраине временно оккупированной Евпатории в Крыму. При выгрузке техники россияне перевернули один из танков.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram-канале.

"Наши агенты зафиксировали место размещения техники оккупантов на окраине Евпатории. Также стали свидетелями, как во время выгрузки техники с платформы умелые руки перевернули танк. Мы выражаем большую благодарность людям, которые занимались выгрузкой, с вашей помощью еще один танк не доехал", — говорится в сообщении.

Россияне, размещая технику в Крыму, перевернули танк

Россияне, размещая технику в Крыму, перевернули танк

Координаты места: 45.21420455129831, 33.36806799629873.

Координаты места выгрузки техники окупантов

Напомним, агент "Атеш" устроился в военкомат в Симферополе (фото, видео).

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