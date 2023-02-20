Оккупанты разместили в бомбоубежищах ЗАЭС мобилизованных и курсантов РФ

Россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, ожидающих там перекидывание на участок фронта в Донецкой области.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"На Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных — более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО), где они ожидают опрокидывания на Донецкий участок фронта", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. Так, на крыше пятого энергоблока они обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, через которые персонал попадает непосредственно в энергоблоки.

"Кроме того, окупанты продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности", — отмечает компания.



Оккупанты также отказали в доступе к хранилищу и украинскому персоналу, и присутствующим на площадке ЗАЭС представителям МАГАТЭ.

Ситуация на Запорожской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС. Это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сброс воды российскими войсками в Каховском водохранилище грозит работе Запорожской АЭС, где оккупанты разместили свое оружие и технику.

В отчете Института изучения войны отмечается, что в России призывают к ударам по атомным сетям, чтобы парализовать украинские АЭС.

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