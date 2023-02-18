Оккупанты разоблачили собственную ремонтную базу под Луганском — СМИ

Один из окупантов обнародовал фото, на котором видны заполненные техникой цеха.

Журналисты разоблачили крупный ремонт базы техники российских окупантов, расположенной на территории щахты под Луганском. Это удалось сделать с помощью фотографии тройной украинской САУ "Гвоздика".

Инормацию об этом обнародовало " Радио Свобода ".

Расследователи провели исследования в телеграмм-канале "Уголок Ситха" от 3 февраля. В частности, пропагандисты разместили на нем фотографию захваченной в Украине техники с подписью: "Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023 года".

Как пишет издание, фото обнародовал один из окупантов. По нему удалось найти первый источник этого снимка и отследить геолокацию.

На других фотографиях. которые изложил русский солдат, видно, что цеха заполнены техникой, а рядом – процесс ее ремонта.

Речь идет, что от поселка Юбилейное до линии фронта – около 90 километров.

Как стало известно, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные об обороне Николаева. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

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