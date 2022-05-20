Оккупанты разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра

Сегодня, 20 мая, российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра Мариуполя.
Погибших похоронили под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше (поселок близ Мариуполя).
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта.
Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре. Если есть в ХХІ веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", — написал Андрющенко.
Ранее сообщалось, что оккупанты из России принуждают местных жителей Мариуполя разбирать завалы Драматического театра.
Впоследствии стало известно, что россияне передумали и перестали допускать мариупольцев к разбору завалов Драмтеатра.
Напомним, что 16 марта россияне сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались гражданские. По информации иностранных СМИ, в Драмтеатре в Мариуполе после бомбежки могли погибнуть около 600 человек.
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