Оккупанты разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра

Оккупанты разобрали завалы и вывезли тела из драмтеатра Мариуполя – советник мэра

Сегодня, 20 мая, российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра Мариуполя.

Погибших похоронили под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше (поселок близ Мариуполя).

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта.

Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре. Если есть в ХХІ веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", — написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты из России принуждают местных жителей Мариуполя разбирать завалы Драматического театра.

Впоследствии стало известно, что россияне передумали и перестали допускать мариупольцев к разбору завалов Драмтеатра.

Напомним, что 16 марта россияне сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались гражданские. По информации иностранных СМИ, в Драмтеатре в Мариуполе после бомбежки могли погибнуть около 600 человек.

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