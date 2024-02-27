Оккупанты разошлись: под удар попали более 20 населенных пунктов в Херсонской области

Российские войска за сутки обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области. В результате вооруженной агрессии ранены три человека.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В частности, военные РФ били по Белозерке, Молодежному, Нововоронцовке, Понятовке, Львово, Громадскому, Путевому, Веселому, Томиной Балке, Казацкому, Новониколаевке, Осокоровке, Садовому, Дарьевке, Антоновке, Станиславу, Степановке, Одрадокаменке, Солнечном и Херсоне, говорится в сообщении.

Повреждена многоэтажка и 28 частных домов, в населенных пунктах Новониколаевка Бериславского и Станислав Херсонского района повреждены хозяйственная постройка и сельхозтехника.

"В одном из районов Херсона зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", – отметил Прокудин.

В Херсоне повреждены многоэтажный и два частных дома, административное здание и четыре автомобиля. Ранен один человек, сообщили в МВА.

Ранее стало известно, что российская армия убила двух жителей села Тягинка в Бериславском районе Херсонской области.

Читайте также: