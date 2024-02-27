Оккупанты разошлись: под удар попали более 20 населенных пунктов в Херсонской области

Есть раненые.
Российские войска за сутки обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области. В результате вооруженной агрессии ранены три человека.
Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В частности, военные РФ били по Белозерке, Молодежному, Нововоронцовке, Понятовке, Львово, Громадскому, Путевому, Веселому, Томиной Балке, Казацкому, Новониколаевке, Осокоровке, Садовому, Дарьевке, Антоновке, Станиславу, Степановке, Одрадокаменке, Солнечном и Херсоне, говорится в сообщении.
Повреждена многоэтажка и 28 частных домов, в населенных пунктах Новониколаевка Бериславского и Станислав Херсонского района повреждены хозяйственная постройка и сельхозтехника.
"В одном из районов Херсона зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", – отметил Прокудин.
В Херсоне повреждены многоэтажный и два частных дома, административное здание и четыре автомобиля. Ранен один человек, сообщили в МВА.
Ранее стало известно, что российская армия убила двух жителей села Тягинка в Бериславском районе Херсонской области.
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