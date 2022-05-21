Оккупанты разрушают, украинцы убирают: спасатели и волонтеры расчищают Тростянец после "русского мира" (фото)

Оккупанты разрушают, украинцы убирают: спасатели и волонтеры расчищают Тростянец после "русского мира" (фото)

Город Тростянец Сумской области постепенно возрождается после деоккупации от россиских войск.

Ежедневно спасатели, коммунальные службы и неравнодушные люди расчищают завалы, оставленные российскими солдатами.

Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и опубликовал фото.

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"Сегодня в очередной разбирали завалы в Тростянце. Спасибо всем людям доброй воли за сплоченность и сродный труд! Мы непобедимы! Слава Украине!", — коротко подписал сообщение глава области.

На размещенных фотографиях видны масштабы разрушений, нанесенных российскими убийцами, которые думали оккупировать Тростянец и устроить на украинской земле кремлевские порядки в строй.

Стоит отметить, что российские оккупанты обстреливают Сумскую область почти вдоль всей государственной границы. По мнению председателя областной военной администрации Дмитрия Живицкой, угроза возвращения россиян остается.

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