Оккупанты разрушили 400 учебных заведений, а в Мариуполе захватили больницу: Зеленский о преступлениях РФ в Украине

Оккупанты разрушили 400 учебных заведений, а в Мариуполе захватили больницу: Зеленский о преступлениях РФ в Украине

Самый большой ущерб образовательной инфраструктуре был нанесен в Донецкой области.

С начала войны России против Украины оккупанты разрушили 400 учебных заведений, а в Мариуполе захватили областную больницу.

Об этом 16 марта в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В целом в Украине разрушены 400 учебных заведений. Больше всего в Донецкой области — 119. В Мариуполе оккупанты захватили областную больницу интенсивного лечения, и без того уже поврежденную российскими бомбами. Пациенты и врачи в плену. Внутрь нагнали еще жильцов — более 400 человек в заложниках. Оккупанты используют эту больницу как огневую позицию, чтобы обстреливать город. Это очередное преступление российских военных против Мариуполя ничем не отличается от захвата Басаевым больницы в Буденновске (ред. – российский город). Хотя отличается – сейчас еще подлее", – заявил президент Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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