Оккупанты разрушили Ахтырку: почти все дома не пригодны для жизни

Оккупанты разрушили Ахтырку: почти все дома не пригодны для жизни

Пострадали многоэтажки, приватный сектор и критическая инфраструктура.

Российские оккупанты разрушили город Ахтырка на Сумщине. Почти все многоэтажки там не пригодны для жизни.

Об этом рассказал городской голова Павел Кузьменко, пишет "Укринформ".

По его словам, у 25-30% есть повреждения от прямых обстрелов, там нет окон, дверей и балконов. 70-75% домов "поражены" холодом. Из-за отсутствия теплоснабжения замерзли батареи, трубы подачи воды.

"Местные власти и коммунальные службы не могут самостоятельно проникать в квартиры, хозяева выехали, поэтому трудно провести точную оценку состояния систем тепло- и водоснабжения. После проверки всех десятков тысяч квартир уже можно будет что-то конкретнее говорить", — пояснил Кузьменко.

Он рассказал, что люди возвращаются домой и требуют возобновить водоснабжение. Коммунальные службы подают воду и начинаются подтопления с верхних этажей.

Мэр Ахтырки отметил, что местные власти неоднократно обращались к жителям, чтобы собирались всем подъездом или домом, сначала проверяли состояние систем, а уже потом восстанавливали подачу воды.

"К сожалению, люди нас не слышат. Чтобы проверить квартиры без хозяев местным властям самостоятельно, нужно в каждом отдельном случае обращаться в суд, это физически пока невозможно, еще и учитывая, что суды переведены в другую область", — отметил он.

Кроме многоэтажек, в Ахтырке пострадал частный сектор – по два-три десятка домов на каждом направлении выхода из города. Всего их восемь.

"Поэтому частных домохозяйств также пострадало много. Еще есть существенные повреждения инфраструктуры – центрального канализационного коллектора, газопроводов, водопроводов. Да, они восстановлены, но восстановлены не капитально, а аварийно. Подали людям газо-, водоснабжение, но это временно. Не было нет материалов, нет времени, чтобы качественно восстановить", — сказал мэр Ахтырки.

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