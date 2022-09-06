Оккупанты разрушили археологический объект в Мариуполе (фото)

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики разрушили территорию археологического объекта "Поселение Кальмиус".

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Оккупанты делают все, чтобы уничтожить любое упоминание об украинской истории Мариуполя. Разрушена территория археологического объекта местного значения "Поселение Кальмиус". Рашисты варварски обстреливали город и продолжают стирать с карты Мариуполя памятники истории, археологии и культуры. Насаждать свое, уничтожать историю других народов – типичный "русский мир"", — говорится в сообщении.

Археологический объект "Поселение Кальмиус" – многослойное поселение, расположенное на месте правого берега реки Кальмиус. Поселение обнаружено в 2010 году. Раскопки производились под руководством В.М. Горбова Археологической экспедицией Мариупольского краеведческого музея с участием волонтеров 2010-2012, 2014, 2015 годах. На площади 257 кв.м было исследовано поселение эпохи неолита, которое связано со всемирно известным археологическим памятником "Мариупольский неолитический могильник"» V тыс. до н.э: остатки глинобитного дома периода Хазарского каганата и помещений времен казачества, брусчатки.

Напомним, в Мариуполе набирает обороты сопротивление, жители недовольны оккупационными властями.

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