Оккупанты разрушили и повредили 29 объектов в Донецкой области — в полиции рассказали о последствиях атак

Российские захватчики повредили в Донецкой области жилищный фонд, фабрику, машиностроительный завод и СТО.

Полиция задокументировала последствия вражеских атак 12 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Так, в результате вражеских обстрелов ранения получили мирные граждане, разрушены и повреждены жилье людей и объекты гражданской инфраструктуры.

"Разрушены и повреждены 29 гражданских объектов — 15 жилых домов, помещения фабрики, машиностроительный завод, вагон, котельная, СТО, автоцистерны, рынок, магазин, хозяйственные постройки, гаражи", — говорится в сообщении.

Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Торецк, Соледар, Украинский, Краматорск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Берестки, Волченка, Каменка, Первомайское, Карловка.

Обстрелы оккупантами городов Украины

Каждый день с начала полномасштабного вторжения Россия разрушает города, гражданскую инфраструктуру и убивает мирных граждан Украины. С октября оккупанты также начали массированно обстреливать объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Так, в течение 3 декабря кафиры 46 раз обстреляли Херсонскую область.

Российские захватчики также продолжают террор в Харьковской области, поэтому все больше людей заявляют о желании временно переехать в более безопасные места региона.

В ночь на 4 декабря россияне 10 раз обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села Днепропетровской области.

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