Оккупанты разрушили Макаров: не уцелела половина домов, все жители выехали (видео)

Оккупанты разрушили Макаров: не уцелела половина домов, все жители выехали (видео)

Накануне ВСУ освободили Макаров от оккупантов и отбросили врага.

Российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.

Видео последствий "русского мира" в Макарове показал начальник ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

Он отметил, что местных жителей в поселке нет, все они уже уехали. В Макарове оккупанты также разрушили отделение полиции, попали в жилую пятиэтажку и больницу.

"К сожалению, Макаров до сих пор находится под обстрелами. Что хочет, почему гатит сюда оккупант — неизвестно", — сказал Небитов.

Напомним, что ВСУ освободили Макаров в Киевской области. Над ним подняли государственный флаг Украины. Поселок освобожден, а враг отброшен.

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