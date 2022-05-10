Оккупанты разрушили по меньшей мере 116 религиозных сооружений в Украине

Оккупанты разрушили по меньшей мере 116 религиозных сооружений в Украине

Больше всего разрушенных объектов обнаружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты разрушили не менее 116 религиозных сооружений в Украине.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В частности, российские захватчики разрушили 91 православный храм.

Уничтожены также мечети, синагоги, католические и протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

Так, в День памяти и примирения российская армия ракетным прицельным ударом разрушила Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ МП в Донецкой области. Почти полностью разрушены стены и перекрытия здания Лавры, а также пострадали фасады других современных построек скита.

"Умышленные нападения, повлекшие повреждение или уничтожение религиозных сооружений и исторических памятников, являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда и статьям 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", — отметила Денисова.

Напомним, в Белой Церкви под открытым небом презентовали цикл икон, посвященный Мариуполю.

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