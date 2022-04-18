Оккупанты разрушили уже 200 объектов культурного наследия в Украине — Ткаченко

Оккупанты разрушили уже 200 объектов культурного наследия в Украине — Ткаченко

Оккупанты пытаются стереть историю и идентичность Украины.

В Украине уже зафиксировано 200 объектов культурного наследия Украины, которые разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Российские войска произвольно разрушают наше культурное наследие: церкви, синагоги, музеи, памятники, театры. МКИП уже зафиксировало 200 объектов разрушений культурного наследия, и эти цифры не являются окончательными", — отметил он.

Он подчеркнул, что разрушая культурное наследие, оккупанты пытаются стереть историю и идентичность Украины.

"Уничтожить украинскую культуру – одна из их стратегических целей в этой войне", — подчеркнул Ткаченко.

Министр также сообщил, что продолжаются переговоры с международными коллегами по созданию общеевропейского фонда на возобновление финансирования для программы "Большая Реставрация".

Напомним, что Германия поможет восстановить разрушенный футбольный стадион в Чернигове.

Читайте также: