Оккупанты разрушили уже 200 объектов культурного наследия в Украине — Ткаченко

Оккупанты пытаются стереть историю и идентичность Украины.
В Украине уже зафиксировано 200 объектов культурного наследия Украины, которые разрушили российские оккупанты.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Российские войска произвольно разрушают наше культурное наследие: церкви, синагоги, музеи, памятники, театры. МКИП уже зафиксировало 200 объектов разрушений культурного наследия, и эти цифры не являются окончательными", — отметил он.
Он подчеркнул, что разрушая культурное наследие, оккупанты пытаются стереть историю и идентичность Украины.
"Уничтожить украинскую культуру – одна из их стратегических целей в этой войне", — подчеркнул Ткаченко.
Министр также сообщил, что продолжаются переговоры с международными коллегами по созданию общеевропейского фонда на возобновление финансирования для программы "Большая Реставрация".
Напомним, что Германия поможет восстановить разрушенный футбольный стадион в Чернигове.
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