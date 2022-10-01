Оккупанты разрушили в Луганской области более 11 тыс. домов, компенсации получили только 60 семей — Гайдай

Российские войска разрушили в Луганской области 11 тысяч домов и более 3 тысяч многоэтажек.

Оккупационные власти отчитываются о выплате компенсации за разрушенное жилье 60 семьям. Впрочем, это ничего – на фоне нанесенных захватчиками разрушений.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай называет это показательной раздачей средств.

"Компенсацию выдали только 60 семьям — столько живет в одной "хрущевке". Они, наверное, рады. Другие десятки тысяч оставшихся луганских семей преданы оккупационными властями. Впрочем, у кого были средства и чьи жилища были повреждены частично, обратились к подрядчикам". а затем, как известно, "утром деньги, вечером…", — пишет председатель ОВА.

В частности, в оккупированном Северодонецке исчезла фирма из Ичкерии. Она должна была делать ремонты крыш и окон в домах. Некоторые сняли остатки кровли. Впрочем, теперь ряд многоэтажек с последнего до первого этажа затоплены дождями, сезон которых уже месяц начался.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население. По оценке ГУР Минобороны, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию.

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