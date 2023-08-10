Оккупанты развернули крематорий возле Мелитополя, чтобы не вывозить тела в Россию – Маляр

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя остатки в Россию.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram.

По ее словам, возле Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже продолжительное время.

Кроме того, в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

Маляр отметила, что сейчас везде на фронтах активны боевые действия. "Гибнет очень много вражеских бойцов. Сотни погибших ежедневно и на востоке, и на юге", — подчеркнула она.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько еще резервов у России для продолжения войны.

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