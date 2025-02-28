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Оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на ТОТ

Оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на ТОТ

Центр национального сопротивления отслеживает сотрудников лагерей / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Фактически россияне совершают геноцид.

Для жителей захваченных в 2024 году населенных пунктов оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек.

Об этом 28 февраля 2025 информирует Центр национального сопротивления в сообщении.

Население принудительно свозится туда для проверки сотрудничества с Силами обороны. В то же время, каждому в обязательной форме выдают паспорт гражданина РФ.

Фактически россияне творят геноцид и уничтожают нацию в центре Европы прямо сейчас. Однако Центр национального сопротивления внимательно отслеживает сотрудников лагерей и причастен к их функционированию.

"Отмечаем, что преступления против человечности не имеют срока привлечения к ответственности и никто не избежит расплаты. Присылайте информацию, которая поможет наказать военных преступников по ссылке", — говорится в сообщении центра.

Напомним, недавно россияне вывезли из Мариуполя 119 украинских старшеклассников с целью "перевоспитания".

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