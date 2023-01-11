Оккупанты решили, что это поляки: как украинские минометчики уничтожают врага старенькими американскими М101

Из перехвата разведки наши ребята узнали, что захватчики почему-то приняли их за поляков.

У россиян под Кременной началась паника из-за "жестких польских минометчиков". Именно так оккупанты назвали ловких украинских пушкарей 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Из перехвата разведки наши ребята узнали, что захватчики почему-то приняли их за поляков.

"Приехали польские жесткие минометчики. Кроют нас и кроют", – скулили оккупанты.

Минометчики 66-й бригады уничтожают врага легкими 105-мм гаубицами М101. Это довольно старая американская пушка, которая производилась в 1941—1953 годах. Однако в опытных руках украинских защитников М101 стала очень опасной для врагов.

О передаче этих пушек Украине стало известно в сентябре 2022 года.

Напомним, что оккупантам постоянно "привидятся" иностранные наемники на фронте. В ноябре глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Польша якобы готовится к захвату областей Украины.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин объяснил, что российская пропаганда выстроена на лжи. Кремль хочет изобразить Польшу разжигателем войны, считают в польской спецслужбе.

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