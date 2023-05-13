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Оккупанты решили отключить мобильный интернет на Луганщине — якобы из-за обстрелов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
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Оккупанты решили отключить мобильный интернет на Луганщине — якобы из-за обстрелов

Захватчики хотят выключить мобильный интернет на оккупированной Луганской области / Фото: unsplash.com

Уже второй день подряд в оккупированном Луганске местные сообщают о "хлопке".

Российские оккупанты заявили о решении отключить мобильный интернет в Луганской области. Якобы из-за ударов по региону.

Об этом сообщает Telegram-канал главы так называемой оккупационной "власти" Луганской области Леонида Пасечника.

"В связи с усилением обстрелов "Луганской народной республики" принято решение о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием", — написал Пасечник.

Напомним, уже второй день подряд в оккупированном Луганске местные сообщают о "хлопке". Подходящие фото и видео выкладывают местные.

Известно, что в Луганске мощный взрыв прогремел в микрорайоне "Юбилейный". По информации российских пропагандистских СМИ, в Луганске есть попадания по старому зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там размещались военные.

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Дата публикации
Просмотры
172
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