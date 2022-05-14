Оккупанты роют окопы на захваченных территориях Запорожья и хоронят танки в фортификационных сооружениях

Оккупанты роют окопы на захваченных территориях Запорожья и хоронят танки в фортификационных сооружениях

Российские оккупанты пытаются удерживать занятые позиции в Запорожской области.

Захватчики страны-агрессора окапываются около населенных пунктов, которые им удалось временно захватить. Кроме того, пополняют запасы боеприпасов.

Об этом сообщили в строительстве Запорожской областной военной администрации.

Жители временно оккупированного Днепрорудного и его окрестностей сообщают, что россияне роют окопы возле выезда в Орлянку. Они также окопались между Днепрорудным и Златополем, возле каменного знака Днепрорудного.

Также есть информация, что захватчики окапываются возле местной церкви. Кроме того, они начали хоронить свои танки и БТРы в свежих капонирах и перекрыли грунтовую дорогу на Златополь.

В Пологовском районе российские оккупанты обустроили полевой состав боекомплекта. В нем сосредоточили большое количество снарядов в танках и артиллерийских системах разного калибра. Впрочем, там разгорелся пожар. "Причиной которой являются умелые действия украинских военных", — подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, захватчики государства-террористки России хотят удержать занятые позиции в Запорожье. Оккупанты готовятся к построению многоэшелонной обороны. Таким образом, россияне пытаются удержать оккупированные территории в Запорожской области.

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