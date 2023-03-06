Оккупанты роют окопы в Крыму: освобождение полуострова неизбежно – эксперт

Российские войска в Крыму активно роют окопы и очень боятся, что ВСУ будут высаживать морской десант на полуострове.

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал о том, что, строя фортификации в Крыму, враг хочет эмоционально мобилизовать тех жителей, которые приехали на полуостров, и оставшихся там коллаборантов.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Они прекрасно понимают, что у нас есть план – уже в этом году освободить Крым. Мы формируем штурмовые бригады для этого вопроса. Все анонсируют наше наступление не раньше, чем в апреле, когда почва будет более или менее пригодна для передвижения тяжелой техники. Есть дополнительные знаки: российские военнослужащие понемногу вывозят из Крыма свои семьи, также очень быстро начинают бежать коллаборанты, потому что понимают, что попадут не под международный трибунал, а под украинский суд по ст.111 УКУ "Государственная измена". Это означает, что они понимают — рано или поздно мы освободим свой полуостров", — пояснил он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Украинским военным необходимо только огневое влияние дальнобойными средствами, и войска РФ сами выставят белый прапор.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что для деоккупации Крыма необходимо в мае-июне направить украинские силы контрнаступления в направлении Мелитополя и Мариуполя.

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