Оккупанты роют окопы вплотную к Мариуполю и построили линию обороны вдоль Азовского моря

Однако окопы вокруг Мариуполя – это не первая линия обороны.

Российские захватчики роют окопы вплотную к временно оккупированному Мариуполю. Кроме того, еще в марте оккупанты начали строить укрепления между Донецкой и Запорожской областями, возле поселка Розовка.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, по его словам, линия обороны Никольского (расположено в 30 км от Розовки — ред.) – это не первая линия, это очередная линия обороны, которая строится, если россияне будут отступать, в частности, из Розовки.

Россияне также выстроили линию обороны вдоль Азовского моря.

"Ходят байки, что там высаживали великий десант, когда во время Второй мировой войны освобождали Мариуполь", — добавил советник мэра.

Напомним, россияне собираются завезти в захваченный Мариуполь около 300 тысяч россиян – какая цель.

Читайте также: