Оккупанты роют траншеи и окопы возле Запорожской атомной электростанции — Энергоатом

Также сообщается, что возле Новоукраинки устанавливают системы залпового огня "Град" вдоль берега Днепра.

Рядом с временно оккупированным Энергодаром у села Новоукраинка Запорожской области российские захватчики роют траншеи и окопы.

Об этом сообщает официальный канал НАЭК "Энергоатом".

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Отмечается, что военные роют окопы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Также сообщается, что россияне возле Новоукраинки устанавливают систему залпового огня "Град" вдоль берега Днепра.

"Вероятно, хотят "закрепиться" на позициях, ведь хорошо понимают, что никто им не подарит крупнейшую в Европе атомную электростанцию, а также не покинет на произвол судьбы жителей города-спутника АЭС, которые мужественно держатся в оккупации", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщали, в Энергодаре Запорожской области захватчики страны-агрессора России создали радиостанцию "Радио России", через которую крутят воспевающие Путина песни.

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