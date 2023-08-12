Оккупанты рвались в наступление на нескольких участках фронта: свежие данные Генштаба

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. В настоящее время доступ местных жителей в школу запрещен.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.