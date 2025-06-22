Оккупанты рвутся на Днепропетровщину, но их усилия тщетны — ОСУВ «Хортица»

Война в Украине / © Associated Press

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Российских захватчиков нет ни в Днепропетровской области, ни на ее административной границе. Попытки оккупантов продвинуться вглубь региона потерпят поражение.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов, передает АрмияInform .

«Врага удается сдерживать, хотя большие усилия они прилагают именно там. Это сейчас одно из двух основных направлений противника. Причем это определенное изменение по сравнению с тем, что было раньше. Если на том же Лиманском давление стабильно уже длительное время, то к выполнению задания по выходу на админграницы Днепровщины они приступили где-то в апреле. Явно хотели сделать это до 9 мая, но, как видим, не удалось», — отметил представитель.

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По его словам, бои в этом секторе носят специфический характер из-за наличия многочисленных населенных пунктов и больших открытых пространств между ними.

«Это выглядит как попытка россиян протянуться к этим населенным пунктам эдакие щупальца, закрепиться и пойти дальше. Но безуспешно», – объяснил Трегубов.

Он подчеркнул, что противника нет ни на территории области, ни непосредственно на ее границе.

Кроме того, в Новопавловском направлении россияне также пытаются продвинуться в сторону Днепропетровщины, но результатов не достигают.

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«Надо понять, что это для нас два направления, а для них фактически западная часть Покровского направления. Так же безуспешны попытки россиян прорываться по соседним направлениям через Времен Яр, Торецк и окрестные села», — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что России понадобятся десятки лет и миллионы потерь, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, пока это выглядит недостижимой целью .

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска могут начать наступление на Сумы в случае захвата определенных тактически важных населенных пунктов .