Оккупанты рыли окопы в наиболее загрязненном радиацией Рыжем лесу, куда даже сталкеры боятся заходить

Оккупанты рыли окопы в наиболее загрязненном радиацией Рыжем лесу, куда даже сталкеры боятся заходить

Даже в Чернобыльской зоне оккупанты нашли, что украсть.

Вчера российские захватчики покинули Чернобыльскую атомную станцию, находившуюся в оккупации с первого дня полномасштабного вторжения. ЧАЭС пережила обстрелы, обесточивание и угрозу повторения ядерной катастрофы в 86 году.

Об этом говорится в ТСН.

После тридцати пяти дней оккупации Чернобыльская АЭС свободна от российского сапога.

Буквально в первые часы полномасштабного вторжения путинские наемники заняли Зону отчуждения и станцию. Превратили ее в военную базу, куда свезли десятки тонн реактивных снярядов. Чем поставили под удар ядерную сохранность всей Европы. Весь персонал АЭС почти месяц удерживали в заложниках. Только раз разрешили ротацию. И вот теперь оккупанты исчезли.

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"Нам пришло сообщение, что их там нет, они покинули территорию", — говорит мэр Славутича.

«Они просили в столовой нашей сто тридцать тарелок. Но ведь ели не все одновременно, по оценкам – от 500 до 1000», – рассказывает директор станции.

Почему вдруг российский захватчик снялся с места? На передислокацию войск – это точно непохоже. По всем правилам сперва должны зайти новые силы. Оккупанты еще и оставили вот такой странный документ: "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции". Оказывается, более пяти недельоккупанты станцию «охраняли», да еще и так хорошо, что никаких упреков. Руководство говорит, что визуальная станция невредима.

Накануне дирекция Зоны отчуждения сообщила, что захватчики ограбили гостиницу в Чернобыле. Вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Но самое страшное, российский захватчик взял в плен охранявших станцию украинских нацгвардейцев.

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Теперь руководству станции нужно решить еще одну задачу – как добираться на работу. Путь пролегает через территорию Беларуси – насколько это безопасно сейчас никто не берется сказать. Как и ситуация в Чернобыльской зоне. Оккупанты рыли окопы в Рыжем лесу, куда даже сталкеры боятся заходить. Там везде стоят упреждающие знаки. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук уже предложила дать российским солдатам премию Дарвин. "Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах", – сообщила она.

В принципе, это подтверждают и неформальные данные из белорусских источников. Местные Телеграмм-каналы опубликовали фото из Гомельского центра радиационной медицины. Сообщают туда въехали 7 медицинских автобусов с военными внутри. Светились ли оккупанты «от счастья», когда покидали зону ЧАЭС – сейчас вопрос открыт.

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