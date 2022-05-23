Оккупанты с автоматами ворвались в квартиру работника Запорожской АЭС и открыли по нему огонь

Российские оккупанты ворвались в квартиру работника одного из подразделений Запорожской АЭС Сергея Щвеця.
Инцидент произошел 23 мая. Оккупанты с автоматами в руках без объяснений открыли по нему огонь.
Об этом написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов на своей странице в Telegram.
По его словам, мужчина получил многочисленные тяжелые ранения. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.
Напомним, на временно оккупированной Херсонской области военные РФ массово и жестоко насилуют детей на глазах у родителей. Россия использует изнасилование и сексуальное насилие в других формах как тактику ведения войны, систематически, повсеместно и с поразительной жестокостью.
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