Оккупанты с целью запугивания хаотично обстреливают население освобожденных городов — Генштаб

Российские оккупанты с целью устрашения продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В частности, систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав Херсонской области. Также на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

В течение суток 23 декабря российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также произвела более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Ситуация на фронте

На Сиверском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневое поражение из танков и артиллерии испытали районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Двухречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Площанка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области и Никополь — Днепропетровской.

Удары ВСУ

Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни.

В Донецкой области уничтожены 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион". В районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил РФ. В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и 1 район сосредоточения живой силы противника.

Напомним, 24 декабря российские террористы массированно обстреляли центр Херсона.

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