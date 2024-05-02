Оккупанты с декабря казнили 15 бойцов ВСУ при попытке сдаться в плен – отчет HRW

В Human Rights Watch подчеркнули, что эти случаи должны быть расследованы как военные преступления.

Российские войска с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Также оккупанты могли казнить еще шестерых бойцов, которые сдавались в плен или уже сдались.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

Как отметила заместитель директора HRW по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле, после полномасштабного вторжения России в Украину ее войска совершили "множество отвратительных военных преступлений".

"Внесудебные казни – или убийства – сдавшихся в плен и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, категорически запрещенные международным правом, – тоже относятся к этому позорному наследию", – указала Вилле.

Так, правозащитники провели расследование по трем случаям очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 украинских военных. Члены организации проверили и проанализировали записи с дронов, опубликованные в Сети 2 и 27 декабря, а также 25 февраля. В отчете говорится, что в этих случаях украинские военные явно демонстрировали намерения сдаться в плен, поэтому не должны были быть убиты в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войны.

Четвертый расследуемый правозащитниками случай касается видеозаписи, появившейся в Сети 19 февраля. На ролике двое российских военных казнили троих невооруженных украинских бойцов, сдавшихся в плен.

Читайте главные новости дня:

По еще одному случаю расследование организации опирается на видео интервью с украинским военным, опубликованное в Telegram 16 февраля, а также на подробное освещение в СМИ, включая интервью с членами семьи одной из жертв. Как установили HRW, в этом случае были казнены шесть украинских бойцов, хотя обстоятельства неизвестны.

Правозащитники сообщили, что 22 апреля направили письмо министру обороны России Сергею Шойгу. В нем попросили рассказать подробности описанных выше инцидентов, а также прокомментировать, отдавали ли российским военным приказ убивать пленных. Ответ организация не получила.

В HRW подчеркнули, что эти казни должны быть расследованы как военные преступления.

Напомним, в марте Мониторинговая миссия ООН сообщила, что в период с 1 декабря по 29 февраля россияне казнили 32 украинских военнопленных. Как прокомментировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, этот отчет ООН подтверждает совершение Россией массовых военных преступлений в Украине, нарушение прав человека и игнорирование норм международного гуманитарного права.

Читайте также: