Оккупанты с начала октября вывезли из Херсона около 170 украинских детей — Генштаб

Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей со временно занятых территорий. С начала октября россияне с Херсона увезли около 170 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны на территории нашей страны. По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан, было завербовано 385 заключенных”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что после ночного обстрела в Николаеве в многоэтажке погибли 3 человека, еще 4 — под завалами.

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