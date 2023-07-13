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Оккупанты с новой силой атаковали Херсонщину: власти сообщили трагические новости

Оккупанты с новой силой атаковали Херсонщину: власти сообщили трагические новости

Оккупанты обстреляли Херсон / Фото: Associated Press

Россияне выпустили 487 снарядов.

12 июля армия РФ из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, гранатометов и беспилотников 76 раз обстреляла Херсонскую область. Выпустила по ее территории 487 снарядов, по Херсону – 33.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое — ранены", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении в течение суток армия РФ из артиллерии обстреляла Шляховое, Тягинку, Ромашково, Софиевку, Станислав и Херсон.

Напомним, во вторник, 11 июля, российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона. Предварительно, два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии.

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