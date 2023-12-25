Оккупанты с новой силой ударили по Херсону: есть жертвы

За прошедшие сутки Россия 71 раз обстреляла Херсонщину, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них — шесть дронов типа "Shahed".

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии погиб человек, еще два человека получили ранения.

"По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию завода в Херсоне", — написал он.

Напомним:

Россияне в ночь на 24 декабря обстреляли центральную часть Херсона. Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы.

"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно — именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь, и по обычным улицам. От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома", — отметил он.

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