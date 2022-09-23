Оккупанты с оружием заставляют людей участвовать в так называемых "референдумах": в Генштабе рассказали детали

Россияне пытаются удержать ситуацию на временно захваченных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей.

Кроме того, активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные", — говорится в сообщении.

В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. Оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о "активном участии местных жителей в голосовании".

На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства Российской Федерации обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы

Напомним, россияне сконцентрировали усилия на попытках полностью оккупировать Донбасс. Они также пытаются сорвать активные действия украинских военных.

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