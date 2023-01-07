Оккупанты с помощью "спецпропусков" собирают данные о жителях оккупированных территорий — ЦНС

Россияне используют "спецпропуск" на ВОТ для сбора информации о местном населении.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях с помощью так называемых " спецпропусков " не только контролируют перемещение местных жителей, но и собирают данные о них.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, речь идет о пропусках, необходимых для перемещения между населенными пунктами временно захваченных районов Запорожской области.

Ранее сообщалось, что теперь, чтобы выехать из Мелитополя или Бердянска, необходимо иметь разрешение от "комендатуры".

"При заполнении необходимо указать цель передвижения и персональные данные того, кто едет и к кому. Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жильцов, но и собирают персональные данные и связи жителей друг с другом", — говорится в сообщении.

При этом выезд с ВОТ на подконтрольные правительству Украины территории россияне также заблокировали.

"Таким образом враг превратил ВОТ в режимный объект или тюрьму под открытым небом, где ты должен отчитываться о каждом движении, но даже это не гарантирует тебе покой", — подчеркивают в ЦНС.

Напомним, оккупанты принудительно вывезли в российский Ростов из пригорода Бахмута Донецкой области около 30 украинцев.

Российские агрессоры на оккупированных территориях требуют от украинских граждан, работающих в бюджетной сфере, получать паспорт РФ. Также их принуждают писать заявления на отказ от украинского гражданства.

Российским захватчикам разрешили передвигаться по оккупированному городу Бердянск в гражданской одежде из-за страха быть убитыми.

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