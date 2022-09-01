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Оккупанты с пяти утра стреляют по Энергодару: есть пострадавшие, попали в гражданские объекты

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Оккупанты с пяти утра стреляют по Энергодару: есть пострадавшие, попали в гражданские объекты

Фото: Энергодарский городской совет

Российская армия попала в гражданские объекты.

Российские оккупанты с пяти утра, уже почти три часа, постоянно обстреливают Энергодар в Запорожской области из минометов.

Об этом 1 сентября сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

"Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", — написал он.

Жителей оккупированного города просят оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

Напомним, в среду, 31 августа, в Запорожье прибыли специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ближайшее время специалисты планируют посетить Запорожскую АЭС. Их визит на оккупированную россиянами станцию продлится несколько дней. В случае необходимости миссия может быть продолжена.

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