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Оккупанты с ракет и "Ураганов" обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса (фото)

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146
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© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область.

За прошедшие сутки армия агрессорки России нанесла удары по 11 населенным пунктам регина. Россияне атаковали города Бахмут, Авдеевка, Горняк, Славянск, Торецк, Часов Яр, села Константинополь, Клещиевка, Максимилиановка, Зайцево, Сокол.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Российские войска ударили по мирным населенным пунктам ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" и артиллерией. В результате вражеских атак разрушены и повреждены 28 гражданских объектов: 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод, гаражи.

К слову, председатель ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки россияне убили одного мирного жителя Донетчины. Погиб житель Соледара. Кроме того, семь человек получили ранения.

Полицейские собрали доказательства каждого военного преступления России. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по статье "нарушение законов и обычаев войны".

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Как сообщалось, начались 181 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. оккупанты штурмуют на 3-х направлениях в Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23 августа.

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Дата публикации
Просмотры
146
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