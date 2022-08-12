Оккупанты с разных сторон безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ возле 14 населенных пунктов в Луганской области

Россияне уверены в результатах еще несостоявшегося псевдореферендума, но до сих пор еще не могут дожать Луганщину, не говоря уже о Донецкой области.

Свою заботу о населении захватчики демонстрируют бесплатным хлебом, горячими обедами, которые будут раздавать сегодня в Северодонецке и возможностью принять душ раз в три месяца.

Об этом 12 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Приезжают какие-то чиновники, когда-то считавшие себя президентами России, обещают отремонтировать школы. Кстати, большинство из которых было отремонтировано за последние три года в рамках "Большого строительства" и других государственных программ поддержки. Так кто в этих школах будет учиться? В том же Северодонецку состоялся выпускной — "аттестаты лнр" получили пять человек. Россияне уверены в результатах еще не состоявшегося псевдореферендума, хотя ни слова не говорят о зиме. А зачем, если голосование они организуют в начале осени?", — отметил он и добавил, что оккупантам нужен результат, а не будущее людей.

Гайдай подчеркнул, что систему отопления, котельной в оккупированных городах никто не готовит. Как у них там говорят "Ваши ожидания – это ваши проблемы". Именно это они и заявят жителям Луганской области, но позже, когда те начнут мерзнуть.

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Впрочем, именно так можно охарактеризовать ситуацию на фронте, добавил глава области.

"Ожидали хозяйничать в Украине через три дня, однако уже почти полгода застряли на Луганщине, непокоренном Донбассе. Их уверяли, что их здесь ждут. Кто? Десятки коллаборантов, которые держатся за свои должности или мечтали о повышении? Так и они постепенно погибают, как в Старобельске, где взорвали авто с так называемым "начальником МРЭО". 90% населения крупных городов эвакуировалось из Луганщины. 90% — это выше показателей самых успешных референдумов", — отметил Гайдай.

Относительно ситуации на фронте — сегодня, 12 августа, ночью враг нанес ракетный удар, семь раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям присоединял танковые подразделения. В течение 11 августа восемь раз россияне атаковали с воздуха. С разных сторон пытались прорвать оборону ВСУ возле 14 населенных пунктов, в который раз штурмовали Верхнекаменское, но снова отошли на предварительно занятые позиции.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 170-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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