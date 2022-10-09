Оккупанты с самолета обстреляли гражданскую автоколонну в Херсонской области — Лубинец

Российские захватчики обстреляли автоколонну мирных жителей.
В пятницу, 7 октября, около 8:00 утра военные РФ с самолета обстреляли гражданскую автоколонну в Херсонской области.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр около Дарьевского моста", – отметил он.
Правоохранители возбудили уголовное дело из-за нарушения российскими оккупантами законов и обычаев войны.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Украинская армия продолжает освобождать оккупированные россиянами населенные пункты Херсонской области. Вооруженные силы Украины освободили более 1170 квадратных километров территории Украины в Херсонской области.
Так, 2 октября, стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине.
По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, ВСУ показывают успешный, постепенный и устоявшийся характер продвижения на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Херсонская область – это территория, постепенно освобождаемая ВСУ.
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