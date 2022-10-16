Оккупанты с территории Крыма обстреляли Николаевскую область из ракетного комплекса "Бастион"

На юге Украины не прекращаются вражеские обстрелы, ВСУ отразили попытку вылазки российской ДРГ.

В течение боевого дня 15 октября российские оккупанты наносили огненное поражение с применением ракетного вооружения, авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов, танков вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В частности, враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь.

Продолжались обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра. Потери среди военных ВСУ также не зафиксированы.

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К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил.

На позиции ВСУ враг 4 раза направлял тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.

В течение дня шел обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. Враг готовил системы залпового огня "Град" с левого берега. Утраты и разрушение инфраструктуры уточняются.

Напомним, вечером 15 октября российские кафиры снова обстреляли город Никополь на Днепропетровщине. Это уже был третий обстрел в сутки.

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