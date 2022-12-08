Оккупанты с территории РФ обстреляли две громады на Черниговщине: какие последствия (фото)

Россияне били из минометов.
Российские оккупационные войска за среду, 7 декабря, обстреляли приграничье Черниговской области, выпустив более 20 мин.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
Под вражеским огнем оказались Новгород-Северская и Сновская громады.
Так, утром на территории Сновской громады разорвалось 3 вражеских мины 120-мм калибра. Огонь захватчики вели из российского села Черноземный городок.
Новгород-Северскую громаду дважды обстреливали оккупанты: россияне били со стороны своего населенного пункта Погар. Утром выпустили 3 мин 82-мм калибра, после обеда будет уже зафиксировано 16 прилетов мин 120-мм калибра.
К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, российские оккупанты также обстреливают расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковщины. Так, за прошедшие сутки россияне ударили по населенным пунктам ракетами С-300.
Кроме того, армия РФ ночью 8 декабря ударила по транспортной базе в Николаеве. В результате атаки россиян горели автобусы.
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