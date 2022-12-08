Оккупанты с территории РФ обстреляли две громады на Черниговщине: какие последствия (фото)

Российские оккупационные войска за среду, 7 декабря, обстреляли приграничье Черниговской области, выпустив более 20 мин.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Под вражеским огнем оказались Новгород-Северская и Сновская громады.

Так, утром на территории Сновской громады разорвалось 3 вражеских мины 120-мм калибра. Огонь захватчики вели из российского села Черноземный городок.

Новгород-Северскую громаду дважды обстреливали оккупанты: россияне били со стороны своего населенного пункта Погар. Утром выпустили 3 мин 82-мм калибра, после обеда будет уже зафиксировано 16 прилетов мин 120-мм калибра.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, российские оккупанты также обстреливают расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковщины. Так, за прошедшие сутки россияне ударили по населенным пунктам ракетами С-300.

Кроме того, армия РФ ночью 8 декабря ударила по транспортной базе в Николаеве. В результате атаки россиян горели автобусы.

Читайте также: