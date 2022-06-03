Оккупанты с территории РФ обстреляли из минометов и артиллерии приграничья Черниговщины

Оккупанты с территории РФ обстреляли из минометов и артиллерии приграничья Черниговщины

Оккупанты государства-террористки России не прекращают обстреливать со своей территории приграничья Черниговщины.

Утром 3 июня россияне применили артиллерию и минометы по направлению села Каменская Слобода, что в Новгород-Северском районе.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

С 04:42 до 05:15 наблюдатели зафиксировали на направлении села более 40 взрывов. Российская армия изготавливала из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. Кроме того, поступала информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры.

Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

Напомним, российские оккупанты 2 июня снова обстреляли одну из общин в Сумской области. Минометный огонь враг вел с территории РФ. Жертв и разрушений нет.

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