Оккупанты с территории РФ обстреляли общины на Сумщине и Черниговщине (фото)

Вчера, 26 августа, от вражеского огня оказались Великописаревская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины Сумщины и Семеновская территориальная община Черниговщины. Оккупанты обстреляли их с применением стрелкового оружия, автоматических гранатометов, минометов и реактивной артиллерии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Утром оккупационные войска со стороны российского населенного пункта Сподарюшино накрыл территорию Великописаревской общины из 82-мм минометов и "Градов". Раздалось около полусотни взрывов.

В течение суток с территории русских Волфино и Теткино захватчики трижды обстреливали территорию Белопольского общества из минометов и автоматических гранатометов. В общей сложности зафксировано 35 "прилетов".

После обеда из Староселья Россия стрелковым оружием обстреливала территорию Краснопольской общины.

Из минометов калибра 120 мм оккупанты нанесли удар по территории Хотинской, Миропольской, Эсманьской и Семеновской общин. На каждый выпустили до десятка мин.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Шалыгинское территориальное общество россияне обстреливали дважды. Сначала – зажигательными боеприпасами из реактивных систем залпового огня, а затем гатили из 120 мм минометов. В общей сложности зафиксировано более 40 "прилетов".

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, начались 185 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях: на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском. Впрочем, противник желаемого успеха не добился. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба.

Читайте также: