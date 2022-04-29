Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину: выпустили более 30 минометных мин

Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумщину: выпустили более 30 минометных мин

В пятницу, 29 апреля, окуупанты с территории Российской Федерации обстреляли Сумскую область.

Украинские пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, которые захватчики государства-оккупанта выпустили со стороны российского села Городище.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В одном случае враг государства-террориста бил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела россиян мины рвались на окраине одного из этих сел.

Напомним, начались 65 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Ситуация на фронте – в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 29 апреля.

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