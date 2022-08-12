Оккупанты с территории России массово обстреливают приграничья Сумщины и Черниговщины (фото)

Российские оккупанты с территории РФ продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины.

Россияне со своей территории обстреливают приграничные регионы – в частности, Сумщину и Черниговщину. Под огнем за последние сутки оказались пять населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, россияне 11 августа обстреляли территории Николаевской, Белопольской, Новослободской и Эсманьской общин Сумщины, а также Семеновской общины Черниговщины.

“Утром противник четырежды накрыл территорию Николаевской общины огнем из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, всего зафиксировано около 60 прилетов. Впоследствии рашисты в трех случаях обстреляли территорию Белопольской громады из 82-мм минометов и 122-мм САУ. По результатам обстрелов повреждены частные дома одного из населенных пунктов громады”, — рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Также там добавили, что оккупанты выпустили по Новослободской громаде 20 снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела выгорело поле пшеницы.

“Эсманьскую громаду оккупанты трижды за сутки обстреливали из разных видов вооружения, били из минометов, САУ и РСЗО. Зафиксировано более пятидесяти прилетов. По территории Семеновской громады утром враг в течение часа гонял артиллерийскими снарядами”, — отметили в Министерстве.

Напомним, что компания Baykar хочет построить в Украине новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma.

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