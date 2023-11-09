Оккупанты с утра обстреливают Херсонщину: два человека погибли

Российские оккупанты сегодня, 9 ноября, обстреляли из артиллерии Херсон и Белозерскую громаду. Погибли два человека, еще два пострадали.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Из-за прицельного удара россиян по жилому дому в Херсоне погиб 72-летний мужчина. У двух пострадавших минно-взрывная травма и перелом ноги. Погибший на момент обстрела находился на балконе.

Повреждены частные и жилые дома, гаражи, гражданские машины, газопроводы, линии электропередачи.

В Белозерской громаде погибла 50-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству относительно нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным ОВА, войска РФ 8 ноября 85 раз обстреляли территории Херсонской области. Выпустили 529 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации.

Напомним:

Вооруженные силы Украины в октябре-ноябре 2022 года освободили всю правобережную часть Херсонской области, включая областной центр. С тех пор прилегающие к Днепру районы Херсонщины стали объектом почти ежедневных обстрелов со стороны российских войск, сохраняющих контроль над левобережной частью области. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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