Оккупанты с воздуха атаковали Житомирскую область: есть разрушения и жертвы — фото

Оккупанты с воздуха атаковали Житомирскую область: есть разрушения и жертвы — фото

Русские обстреляли Коростень, Овруч и Малин.

В Житомирской области российские оккупанты нанесли авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин, разрушив здания, в частности, школы, авто. Также есть погибшие и пострадавшие люди.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что оккупанты совершили нападение вечером 6 марта около 21:00. В результате авиаударов в Малине разрушено двухэтажное здание, а также уничтожены три легковых автомобиля.

Предварительно, по данным ГСЧС, погиб 1 человек и пострадало – трое. Кроме того, взрывной волной повреждены окна 13 ДПРЧ, жертв и пострадавших от личного состава, к счастью, нет.

Обстреляв Овруч, оккупанты разрушили двухэтажное здание центра занятости. Взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. По предварительным данным спасателей, пострадал один человек.

В Коростене враг повредил окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал один человек.