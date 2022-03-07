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Оккупанты с воздуха атаковали Житомирскую область: есть разрушения и жертвы — фото

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Оккупанты с воздуха атаковали Житомирскую область: есть разрушения и жертвы — фото

Русские обстреляли Коростень, Овруч и Малин.

В Житомирской области российские оккупанты нанесли авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин, разрушив здания, в частности, школы, авто. Также есть погибшие и пострадавшие люди.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что оккупанты совершили нападение вечером 6 марта около 21:00. В результате авиаударов в Малине разрушено двухэтажное здание, а также уничтожены три легковых автомобиля.

Предварительно, по данным ГСЧС, погиб 1 человек и пострадало – трое. Кроме того, взрывной волной повреждены окна 13 ДПРЧ, жертв и пострадавших от личного состава, к счастью, нет.

Обстреляв Овруч, оккупанты разрушили двухэтажное здание центра занятости. Взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. По предварительным данным спасателей, пострадал один человек.

В Коростене враг повредил окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал один человек.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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