Оккупанты сами признали расстрел гражданских под Покровском — перехват ГУР
Украинская разведка опубликовала радиоперехват, в котором российские военные признаются в расстреле мирных жителей в Покровске.
Российские оккупанты открыто обсуждали убийства гражданских в Покровске и бегство со своих позиций после совершенного преступления.
Об этом свидетельствует радиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, в окрестностях Покровска двое военных армии РФ расстреляли местных жителей и скрылись с позиций. Это подтверждает офицер 30-й отдельной мотострелковой бригады 3-й армии РФ в перехваченном разговоре. Он говорит:
"Смотри, там два "карандашика", два "карандашика", могут к вам в район прийти, эти п…расы мирных людей расстреляли и съ…лись".
В перехвате также звучит приказ о задержании причастных к преступлению:
"Поэтому если их увидите, то всех задерживайте, как только они попадутся, свяжите их".
В ГУР отмечают, что системные убийства гражданских лиц и внесудебные казни российских военнослужащих являются сознательной политикой государства-агрессора.
"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - подчеркнули в украинской разведке.
Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательства военного преступления, совершенного военнослужащим российской армии Сергеем Скобелевым, попавшим в плен ВСУ. Следствие установило, что этот российский солдат был участником расстрела 9 украинских военнопленных.
Ранее сообщалось, что на Покровско-Мирноградском направлении Донецкой области продолжаются интенсивные бои. В частности, российские войска накапливают силы в южных частях Покровска и Мирнограда, готовясь к дальнейшим атакам в северном направлении.