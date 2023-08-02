Оккупанты "самоликвидировались" на Мелитопольском направлении – подорвались на своих минах

Российские захватчики попали в свою ловушку в Запорожской области.

Во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области вечером 31 июля прогремели мощные взрывы – оккупанты подорвались на собственных минах.

Об этом "24 каналу" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, военные РФ подорвались на своих минах, разбросанных по территории села. На место происшествия выехала скорая помощь и оккупационная военная администрация.

Федоров также отметил, что концентрация противника на территории временно оккупированного Мелитополя сверхвелика.

"К сожалению, сегодня мы точно не можем сказать, что вражеских войск, боеприпасов, военной техники становится меньше. Напротив, ее становится больше. Но и ликвидации оккупантов тоже становится больше", — сказал он.

Напомним, в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров, подробности.

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