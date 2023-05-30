Оккупанты бегут из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно

В пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса.

На границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки. Отмечается, что дело в оккупантах, которые бегут и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса.

"Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, которые преимущественно тянут наше зерно, украдены россиянами. Прямое следствие Приазовской "бавовны" в конце недели", — добавил Андрющенко.

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Напомним, во временно оккупированном Мариуполе днем 30 мая раздались взрывы в районе "Азовстали".

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