Оккупанты бегут из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно

В пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса.
На границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки. Отмечается, что дело в оккупантах, которые бегут и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, в пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса.
"Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, которые преимущественно тянут наше зерно, украдены россиянами. Прямое следствие Приазовской "бавовны" в конце недели", — добавил Андрющенко.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе днем 30 мая раздались взрывы в районе "Азовстали".
Читайте также:
- Киев атакуют, а Москва отдыхает: Кличко прокомментировал атаку дронов на столицу РФ
- Какая ситуация в Бахмуте: в ВСУ рассказали об уничтожении врага
- Атака беспилотников на Москву: один из дронов сбили возле резиденции Путина