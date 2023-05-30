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Оккупанты бегут из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1971
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты бегут из Мариуполя и грузовиками вывозят украденное украинское зерно

Оккупанты бегут из оккупированного Мариуполя / Фото: из соцсетей

В пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса.

На границе с Россией в Донецкой области образовались многокилометровые пробки. Отмечается, что дело в оккупантах, которые бегут и грузовиками вывозят украденное украинское зерно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса.

"Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, которые преимущественно тянут наше зерно, украдены россиянами. Прямое следствие Приазовской "бавовны" в конце недели", — добавил Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе днем 30 мая раздались взрывы в районе "Азовстали".

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Дата публикации
Просмотры
1971
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